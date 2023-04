El secreto que guarda el reparto de 'Aída' a espaldas de Dani Martínez

Melani Olivares ha confesado que no cuentan con el actor El presentador de Martínez y Hermanos intentó quitarle importancia al asunto

'Martínez y Hermanos', el programa de Dani Martínez para Movistar Plus, nos regaló un auténtico momentazo que pasará a la historia. Melani Olivares confirmó que en 'Aída' dejan de lado al presentador.

Melani fue Paz Bermejo durante más de 200 capítulos. En la décima temporada llegó su hermano Simón, personaje interpretado por Dani Martínez, y que tristemente no fue muy bien recibido por la audiencia.

Después de que David Summers, vocalista de Hombres G sentado también en el plató, confirmase que tienen un grupo de WhatsApp con el resto de componentes de la banda, Melani soltó la bomba: "Nosotros en 'Aída' tenemos uno sin ti", dijo en referencia a Dani Martínez.

Al comprobar cómo fue la reacción del actor y cómico, Melani admitió que era una "broma", pero Dani no se lo terminó de creer porque ya sabía que existía: "No, no es broma. Es verdad". Melani Olivares se intentó justificar: "Ya, pero no sin ti sólo". ¿Quién más faltaría en este grupo de WhatsApp de Aída?



tínez explicó cómo se enteró de esta 'traición'. Fue su compañero Canco Rodríguez, Barajas en 'Aída', quien le dijo que existía el grupo, y aunque intentó que le metiera, el actor se negó.