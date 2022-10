Un saxofonista de 88 años triunfa en First Dates con su música

Felipe y Lara han tenido una velada muy especial, pero al final no han congeniado Él de 88 años y ella de 86, aunque no los aparentaba, se han prestado a continuar su amistad

Carlos Sobera ha quedado sorprendido por el porte y la presencia de Felipe, soltero de 88 años y saxofonista, que se ha presentado como un pincel en la puerta del restaurante del programa. Felipe, que ha entrado con una boina de músico calada, ha producido un gran interés en el presentador. Este ha querido saber más cosas de él y Felipe le ha correspondido contándole que lleva tocando toda la vida, desde los 26 años que aprendió en Sonseca (Toledo). Durante toda su vida se ha dedicado profesionalmente a este instrumento.

A su cita ha ido Lara, de 86 años, que a primera vista no le ha gustado lo que ha visto en Felipe. Ella, pese a tener casi la misma edad, no aparentaba ser casi de su quinta. Esto último la ha echado para atrás, no obstante, ha querido conocerle de manera más profunda y ambos se han sentado a cenar. Durante la velada ambos se han preguntado sobre sus aficiones, incluso sobre sexo, aunque para él ese tema ya es secundario.

Al final de la velada Felipe ha sorprendido a todos tocando una interpretación de la canción ‘La cocinera’ interpretada por él mismo y ha conseguido no parara de sonreír. La verdad es que ha sido un gran momento que quedará para la posterioridad del programa.