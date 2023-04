Sara no se siente atraída por su cita en 'First Dates': "A Alejandro le veo un poco de pluma"

El programa de este viernes ha juntado a Sara y Alejandro, pero él no ha tenido la actitud de "malote" necesaria No han encontrado el amor en 'First Dates', y se han ido, tal y como han llegado, solos

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este viernes, el programa ha juntado a Sara (19 años) y Alejandro (23). Ella ha asegurado que su prototipo de chico es un chico "malote con trasfondo bueno". Pese a que ella es consciente de que a lo mejor necesita cambiar ese ideal porque no le conviene, cree que "hay alguien ahí que cumple todo lo que quiero. Que tenga apariencia de chulo pero que me trate a mí como su señora".

El soltero se ha definido como una persona atenta, que se desvive por tener a su pareja siempre contenta, y que es capaz de hacer lo que sea por ella. Al ver a Sara se ha sorprendido: "Tremendo pivón me han puesto aquí, que chica más guapa y elegante".

La soltera no ha tenido la misma impresión, y es que ha confesado que a ella le gustan los "chicos masculinos, y a Alejandro le veo un poco de pluma". Sara ha comentado que está acostumbrada a los chicos que se comportan como "tíos heteros, muy animales".

Pese a que Alejandro ha desvelado que le ha gustado tanto su físico como su personalidad y ha decidido darle una segunda cita, a la soltera le ha faltado la actitud de chulo y le ha confesado que como amigo sería un 10, pero como pareja no: "Le veo muy básico. Muy normativo en todos los sentidos, y yo quiero algo que destaque".