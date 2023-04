La inesperada confesión de Sandra Barneda tras 'La isla de las tentaciones': "He sido infiel"

La presentadora se ha sincerado como nunca antes en el espacio Tentaciones After Show También ha admitido que rodar las temporadas 5 y 6 fue difícil porque atravesaba un mal momento

Sandra Barneda ha sorprendido a todos en 'Tentaciones After Show' al admitir algunos secretos que nunca habían salido a la luz. Si quieres conocer el lado más oculto de la presentadora de 'La isla de las tentaciones', te recomendamos que sigas leyendo, porque puede que te lleves más de una sorpresa...

Son varias las confesiones que hizo Sandra Barneda. Primero, aseguró que rodar las temporadas 5 y 6 de 'La isla de las tentaciones' fue mucho más difícil de lo que nunca hubiera imaginado: "Estaba emocionalmente devastada (…). Ahí os doy una exclusiva porque no lo he dicho nunca (…). Es difícil en televisión trabajar estando mal... Yo tenía el corazón roto. Y yo que soy pro amor, pues era complicado aguantar".

Pero la sinceridad fue más allá al confirmar que ha sido infiel en más de alguna ocasión, aunque esos momentos quedaron atrás: "Que beba quien ha sido infiel", dijo en principio, añadiendo que ella sí lo fue: "Alguna vez en mi vida lo he sido (…). En mis años mozos, pues sí, claro. Yo no podía ser fiel. Bueno, si me están viendo...".

Finalmente, también cree que el sexo es importantísimo en una relación: "Decir lo que te gusta, lo que no, si estás más activo o no, si el deseo ha bajado... Porque si no se dice, puedes despertarte y no desear a tu pareja". También considera que hay que jugar en las relaciones sexuales: "es de lo más natural".