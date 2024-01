Sandra Barneda carga sin piedad contra Bertín Osborne: "Cállate"

Han transcurrido tan solo 3 días desde que el bebé que esperaban Gabriela Guillén y Bertín Osborne viniera al mundo. 72 horas que le han bastado al cantante y presentador para conceder unas esperadas declaraciones a la revista ¡Hola! en las que intentó dejar claro que no iba a adquirir su responsabilidad como padre: "a mí no me toca ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre. Ella dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente (...). No quiero ser padre".

Las palabras han causado un gran revuelo por lo duras y directas que han sido, por lo que muchos rostros han respondido públicamente a Bertín Osborne, entre ellos Sandra Barneda. La presentadora de Así es la vida ha vuelto al programa este miércoles 3 de enero tras varios días de descanso y ha contestado al cantante, quien le mencionó en un directo de Instagram:

"Es muy complicado defenderte (...). Me arriesgo a decir que hasta Fabiola tendría complicado defenderte. Lo siento, pero no lo estás haciendo bien. Cállate", aseguró en su formato Sandra Barneda.

La presentadora del formato de sobremesa que precede a TardeAR también ha añadido que "para lo que queremos somos muy modernos, pero luego para otras cosas no lo somos tanto", en referencia a las declaraciones conservadoras de Bertín Osborne hacia Gabriela Guillén.