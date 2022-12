Samuel protagoniza el primer edredoning de la Isla de las Tentaciones

Tania Deniz cortó con Samuel tras tirar su anillo al suelo De esta forma, no es tanto una infidelidad, como sí culminar una evidente tensión sexual en aumento

El pasado jueves 1 de diciembre, La isla de las tentaciones 5 dio por iniciada la recta final de una edición marcada por la lentitud en el avance de las relaciones, y por qué no decirlo, el más completo aburrimiento. Sorprendentemente, el primer edredoning no puede ser considerado ni una infidelidad, porque aunque Samuel cayera en la tentación, ya no era pareja de Tania Deniz al haber tirado ella el anillo que les unía y haber dado por zanjada la relación.

El debate de las tentaciones adelantó 17 segundos de estas imágenes, no sin polémica, porque durante todo el programa se anunció que se vería el vídeo íntegro. No fue hasta ayer jueves cuando descubrimos que era Samuel la persona que había protagonizado el primer edredoning junto a Elena: "es la chica que más me ha gustado desde el principio. Es verdad que con Jessica hubo unos momentos, pero creo que era un calentón nada más. Me ha gustado mucho besar a Elena. Tenía ganas y no me arrepiento", contó Samuel ante las cámaras de La isla de las tentaciones.

Si bien Samuel no se arrepintió, si confirmó que "me vino Tania a la cabeza", algo bastante normal dado lo reciente que tiene la ruptura y lo traumática que fue para él: "Elena es una persona muy caliente. Estábamos muy a gusto y, cuando ya íbamos a culminar todo, me vino Tania a la cabeza. Me da mucha rabia, porque ella no ha pensado nada en mí, el pensar en ella cuando quiero disfrutar. Es muy duro".