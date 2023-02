'Sálvame' se salta el código ético de Mediaset: comentarios políticos y amagos de abandono

El programa vespertino de Telecinco intenta adaptarse a las nuevas normas del grupo

A 'Sálvame' le está costando adaptarse al nuevo código ético que afecta a todos los programas de Mediaset. Unas normas entre las que se incluye la prohibición de mostrar opiniones políticas en programas de entretenimiento, así como las salidas de plató sin causas justificadas. Dos aspectos que algunos colaboradores del programa vespertino de Telecinco no están teniendo en cuenta.

El pasado martes, la política acabó colándose durante un acalorado enfrentamiento protagonizado por Pipi Estrada y Laura Fa. La tertuliana confesó que su compañero le parece "un poco tolai", una definición que cabreó al aludido. "¡Prefiero ser tolai a independentista!", le espetó.

El periodista deportivo volvió a repetir esa afirmación apenas unos segundos después, provocando que María Patiño intentara poner orden haciendo referencia al mencionado código ético. "¡Política, no!", exclamó mientras levantaba los brazos.

Belén Esteban también metía la pata el pasado martes, cuando las cámaras captaron su intento de salir momentáneamente del estudio. "Nada, que voy, vengo y por el camino me entretengo... A tomar por culo", se quejaba la de Paracuellos mientras Adela González le recordaba: "No te puedes ir ni un segundo".

Un amago que volvió a repetir en el programa de ayer, aunque por un motivo muy distinto. Después de que algunos compañeros afearan que Rafa Mora hablara sobre el dinero exacto que se gastó en un regalo para su pareja, el valenciano se defendió: "En confianza se lo puedo contar a una persona. No he venido aquí contando lo que me ha costado".

Belén Esteban abandona el plato después de una discusión con Rafa Mora

Atentos Pilar Vidal recuerda por dos veces el código

tendrá represalias?me apuesto lo que queráis a que no

"Pero si hablar de dinero está mal... Belén, no me hagas hablar", le dijo a su compañera para, seguidamente, darle un golpe bajo. "Belén Esteban dice que hablar de cantidades está muy feo. Pues Belén Esteban dice que se gasta al año 60.000 euros en los estudios para su hija".

En ese instante, para no entrar al trapo, la 'princesa del pueblo' decidió abandonar su puesto de trabajo sin pronunciar ninguna palabra. Fue Adela González quien frenó al colaborador: "Rafa, esa persona es anónima. Ella lo dice siempre". "No te vayas", se escuchaba decir al director del espacio para evitar problemas.