Sálvame: Kiko Jiménez encoleriza por ser acusado de promocionar "contenido para adultos"

El colaborador niega las acusaciones de estar promocionando una web para adultos Sálvame asegura que Kiko ha sido despedido de su agencia de representación

Kiko Jiménez vuelve a situarse en el centro de la polémica en Sálvame tras ser acusado de haber realizado publicidad encubierta para una página web de "contenidos para adultos". Si bien el ex concursante de Gran Hermano VIP ha negado esta información, es cierto que existe una publicación compartida en Instagram que puede entenderse como un anuncio, y es muy raro que un influencer se preste a ello de forma gratuita y desinteresada.

Sálvame también ha insistido en que la pareja de Sofía Suescun habría sido despedido de su agencia de representantes, algo que ha cabreado mucho al auténtico protagonista de la historia: "no me han echado y tampoco me han dado un toque de atención". Ahora bien, en sus redes sociales esta agencia ya no aparece en absoluto.

Kiko Matamoros, fiel defensor de Kiko Jiménez, no ha podido apoyarle en esta ocasión: "se entiende como publicidad y punto, puedes hacerlo de lo que quieras, pero sí hay conflicto con la agencia", palabras suscritas por una compañera de mesa, Terelu Campos: "se le echan encima porque es publicidad encubierta".