Sálvame estrena una nueva versión: 'Algodón de azúcar'

El programa ha apostado por empezar una nueva etapa Hace unos días se hizo oficial que 'Sálvame' desaparecerá de Telecinco

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2009 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

Hace unos días se comunicó que, definitivamente, 'Sálvame' ha llegado a su final. El próximo viernes 23 de junio se emitirá el último programa y desaparecerá para siempre de la parrilla de televisión de Telecinco. A partir de septiembre, el grupo de medios de comunicación ha apostado por Ana Rosa Quintana para sustituir al programa que presenta Jorge Javier Vázquez.

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación ha decidido cambiar la imagen de Telecinco: "Salem quería cambiar la imagen y los contenidos de la cadena desde que llegó. Él quiere una televisión familiar, respetuosa y amable", según aseguran varias fuentes.

El programa de este jueves ha empezado con los colaboradores de 'Sálvame' sentados con un algodón de azúcar en la mano, para dar la bienvenida a una nueva versión del formato. "Empezamos una nueva etapa, sean todos ustedes, queridos espectadores, bienvenidos a Sálvame Algodón de Azúcar", presentaba Terelu Campos.

Adela González ha seguido sus palabras, y ha comentado que van a hacer el programa "que los críticos de televisión nos han pedido que hiciéramos cuando nos llamaban telebasura". Además, la presentadora ha asegurado que no habrá gritos. Terelu ha continuado diciendo que la siesta de los espectadores "no será interrumpida" y que no habrá "disputas ni abandonos de plató".

Aun así, ha aparecido David Valldeperas, el director de 'Sálvame' para mandar: "¡Quiero tono alto!". Enseguida ha comentado que quedan 32 días para el final del programa, a lo que los colaboradores han reaccionado bailando y gritando como si no hubiese un mañana. "¡Desenfreno total!", ha gritado Valldeperas.