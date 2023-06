'Sálvame' anuncia un bombazo: este colaborador se casa con un actor este fin de semana

El programa ha anunciado una boda en exclusiva El formato emitirá su último programa el próximo viernes 23 de junio

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2009 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

Hace unas semanas se comunicó que, definitivamente, 'Sálvame' ha llegado a su final. Será el próximo viernes 23 de junio, cuando el formato desaparecerá para siempre de la parrilla de televisión de Telecinco. el formato 'Deluxe' lo hará el 7 de julio, por "ajustes de programación".

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación ha decidido cambiar la imagen de Telecinco: "Salem quería cambiar la imagen y los contenidos de la cadena desde que llegó. Él quiere una televisión familiar, respetuosa y amable", según aseguran varias fuentes.

A partir de septiembre, el grupo de medios de comunicación ha apostado por Ana Rosa Quintana para sustituir al programa que presenta Jorge Javier Vázquez.

En el programa de este jueves, 'Sálvame' ha anunciado que Kiko Hernández se casará con Fran Antón de forma inmediata: lo hará este fin de semana.

Los colaboradores han alucinado y enterarse de la noticia de esta manera no ha sido plato de buen gusto para ellos. La íntima amiga de Kiko, Marta López, se ha decepcionado: "Lo estoy pasando mal, hoy me he dado cuenta que ya no tengo nada que ver con Kiko (…) En mi vida me imaginé que se fuera a casar y yo no fuera a estar en la boda".

David Valldeperas ha explicado que se han enterado gracias a la información de Miguel Frigenti: "Me quedé en shock", ha confesado el colaborador al conocer la bomba.

No solamente eso, y es que al parecer, tanto amigos como familiares se habrían reunido en un hotel de Melilla para celebrar una despedida de solteros. Todos vestían de blanco, y había comida típica.