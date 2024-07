Saltan las chispas en el plató de 'First Dates': "Toda la cena mirándome las..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa de hoy ha juntado a Kelly, una bailarina de samba brasileña que se considera un "chocolate picante" y a David, un barcelonés que le da gran importancia al sexo en sus relaciones.

Los solteros se han gustado en el momento exacto en el que se han visto y lo cierto es que los cuerpos de ambos es lo que más ha llamado la atención el uno del otro.

Durante la velada, Kelly se percató de que su cita no dejaba de mirarle los pechos: "Estaba toda la cena mirándome las tetas", declaró. Sin embargo, la brasileña destacó que se había puesto ese escote apropósito.

Tras una cita llena de tensión sexual el programa les ha acompañado a un reservado para que pudieran tomar el postre con más intimidad. En la decisión final, ambos respondieron que tendrían una segunda cita, ya que la conexión entre ambos había sido brutal.