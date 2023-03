Saltan las alarmas por la salud de Belén Esteban: tiene que ingresar

La presentadora, en un mal momento

Desde hace meses no son buenos tiempos para Belén Esteban. Tras abandonar este lunes el plató de Sálvame por una bajada de azúcar, ahora conocemos que tendrá que pasar por el quirófano próximamente. Así lo asegura la colaboradora de Sálvame en la revista Semana, donde explica que todo esto es consecuencia de la caída que sufrió el año pasado en el programa y por la que se fracturó la tibia y el peroné.

Belén Esteban se dio a conocer públicamente tras su relación sentimental con el torero Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique. Ambos tuvieron una hija, Andrea Janeiro Esteban. Tras su separación, comenzó a trabajar de manera continuada como colaboradora de programas de corazón en TV.

La Esteban comenzó su carrera televisiva en el programa Como la vida de Antena 3 de la mano de Alicia Senovilla. Peor no sería hasta 2002 cuando comenzó a colaborar con Ana Rosa Quintana en el programa Sabor a ti, de la misma cadena. Tras el paso de Ana Rosa de Antena 3 a Telecinco, en el año 2004, Belén también se pasó a esta cadena, en la cual comenzó colaborando en el programa matinal Día a Día, presentado en aquellos momentos por Carolina Ferre. Con la incorporación de Ana Rosa después de su maternidad, Belén siguió trabajando como colaboradora habitual con la conocida periodista en El programa de Ana Rosa, desde 2005 a 2009.

Abandono

Desde 2009 abandonó a Ana Rosa Quintana para estar con Jorge Javier Vázquez en Sálvame. También ese año dio las campanadas de Telecinco con el mismo Jorge Javier Vázquez. Y uno de sus hitos fue la entrada en el reality Gran Hermano Vip, en enero de 2015, que acabó siendo la ganadora de esa edición.

Belén sigue en Sálvame, justo donde protagonizó una sonada caída cuyas secuelas la obligarán a operarse de nuevo. Tal y como explicó en Semana, "me tienen que operar de dos dedos porque de la fractura tan grande que me hice se me ha quedado el tendón cogido en los dedos y los tengo doblados".

La reina del pueblo también relató cómo será esa operación: "El doctor me ha dicho que tienen que abrirme para cortarme los tendones y que esos dedos tengan por fin movilidad, tengo que hacer caso a mi médico".