Salen a la luz las identidades de Bebé y Hada, dos nuevas máscaras de Mask Singer

Bebé era Dulceida y Hada era Alaska

Como cada semana, Mask Singer ha seguido desenmascarando a dos máscaras. Y en esta ocasión, doble sorpresa, porque a pesar de que una de las dos identidades ya era más que comentada en internet, hasta que no se ha confirmado no nos hemos dado cuenta de la magnitud de contar con ella en el programa.,

Por un lado, bajo la máscara de Bebé se encontraba Dulceida, la conocidísima influencer que no dudó en agradecer la confianza en ella: "me llevo la experiencia", comentó la joven antes de marcharse con una última actuación.

Por otro lado, la segunda identidad fue aún más sorprendente, porque si la primera ya era rumoreada, no lo fue tanto la de Hada. Bajo esta máscara se escondía Alaska, la cantante de Fangoria y pareja de Mario Vaquerizo: "me he visto toda tu vida... Te adoro y te conozco desde hace dos mil millones de años", admitió Ana Obregón, quien sí estaba segura de que era Olvido la que se ocultaba tras Hada.

Mask Singer ya ha escogido a sus finalistas

Los finalistas de la presente edición de Mask Signer son, finalmente, Caballito de Mar, Gallo, Ratita y Gorila. En el próximo programa conoceremos cuál será la máscara que gane la actual temporada del formato, partiendo muchas de ellas como grandes favoritas.