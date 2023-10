Sale a la luz lo que realmente ocurrió con Oriana Marzoli en GH VIP

Ion Aramendi presenta un vídeo con las imágenes íntegras de la salida de Oriana

"Ya lo sabéis, Oriana ha abandonado y muchas han sido las teorías que se han publicado sobre esto. No nos vamos a poner a discutir sobre ellas, la relación contraactual de ‘Gran Hermano’ es solo con Oriana, con nadie más. Ella quería que entrara su novio y nunca hubo un acuerdo para que eso sucediera. Solo aquí, en el Debate, vamos a ver las imágenes íntegras y vamos a conocer el verdadero motivo de su abandono", presentó Ion Aramendi nada más empezar GH VIP: El debate.

En las imágenes, vemos un comportamiento de Oriana Marzoli en las que encoleriza cuando el 'Súper' le pide que acuda al confesionario mientras se estaba peinando en el cuarto de baño. Perdió los nervios e incluso admitió querer abandonar en un momento dado de la conversación con los responsables del programa.

La versión de Oriana es diferente

"A ver chicos, tras ese confesioanrio salgo a hablar con producción. Resulta que después del confesionario me hacen entrar tranquilamente, cuando me vinieron a recoger, ¿sabéis lo que hicieron? Hablar conmigo. Yo estaba hablando de una cosa de Daniele, preguntándoles si iba a entrar en el programa o no, ellos me dijeron que hacemos la llamada y preguntamos, pero mientras tanto entro en casa", empezó explicando en redes Oriana Marzoli.

Añade que cuando accedió, siguió ensayando el baile a pesar de estar supuestamente expulsada o de haber abandonado: "vamos a tener que demostrar el horario en el que yo grabo ese confesionario y que luego entro, porque hay imágenes mías". Además, asegura que desde GH VIP le dieron una pastilla que acabó mareándole: "hay imágenes, está la hora que lo demuestra, y el audio mientras ensayo y le digo a Gustavo y a Marta que la pastilla que me han dado me tiene mareada".