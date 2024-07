Casi sale corriendo con la confesión de su cita en 'First Dates': "Yo venía de gemela con otra pero me la chupé"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

María y Cristina son madre e hija y se llevan sorprendentemente bien. Se cuentan todo sobre sus ligues y han decidido venir juntas a tener una cita doble. Pero María será la encargada de pasar el filtro de la cita de su hija.

Sobera se ha quedado impresionado con la libertad con la que hablan: "Yo le cuento a mi madre todo las relaciones sexuales y todo" y María le ha dicho que ella es muy abierta. El presentador le ha preguntado a la madre cómo le gustan los chicos a su hija y ella le ha respondido de forma muy directa:

"Le gustan morenos, altos, que tengan lo suyo, vaya que la empotre bien y esté buenorro", ha dicho ante las cámaras.

Nada más entrar a la cita María ha interrogado a Alejandro, la cita de su hija, prácticamente no sabía qué responder pero aún se ha quedado más descolocado cuando le ha dicho "¿en el sexo cómo eres?". Viendo que no podía ser ella su cita le ha preguntado: "¿Tú eres la madre de mi cita, no?" Sobera ha salido para rescatarlo y lo ha sentado con su cita, Cristina.

Pero con ella las cosas no han ido demasiado mejor porque Cristina es una chica con mucha energía, alocada y que habla por los codos y Alejandro es mucho más calmado. Durante la cita ella le reprochaba que tenía que tirar de la conversación todo el rato pero es que Alejandro parecía estar un poco asustado.

Tras el primer encuentro con la suegra su cita le ha metido caña y además le ha asustado cuando le ha contado que realmente debería tener una hermana: "Yo venía con otra pero me la chupé", le ha soltado. Y ha añadido: "a mi madre yo le digo no te ha venido la segunda pero te he venido yo que hago por dos".

Alejandro no sabía que decir, no está costumbrado a entrar a las chicas: "si ellas no me dicen nada yo no voy" y en cambio Cristina no tiene problema: "me da igual, podría estar con él como podría estar con un narco" ha dicho ante las cámaras.

Incluso en un momento el programa se ha convertido en una discoteca y han tenido un momento de 'baile familiar' entre madre, hija y sus respectivas citas. En el momento de la decisión final, Cristina le ha rechazado porque era demasiado calmado y no quería una segunda cita con él.