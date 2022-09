¿Sabías que Lorena Castell casi representa a España en Eurovisión?

La colaboradora y actual concursante de Masterchef Celebrity formó parte de Salvemos Eurovisión en 2008 En su lugar, acabó yendo a Eurovisión el mítico Rodolfo Chikilicuatre

Lorena Castell, una de las colaboradoras más reconocidas de la pequeña pantalla, se encuentra concursando en estos momentos en Masterchef Celebrity 7, y ha sido en este formato donde ha recordado que casi acude a Eurovisión 2008 como nuestra representante. Y es que la polifacética artista se presentó a la preselección Salvemos Eurovisión, programa de RTVE del que saldría nuestra propuesta para el certamen musical más importante de Europa.

Tal y cómo ella mismo ha contado, decidió presentarse a la convocatoria de Salvemos a Eurovisión bajo el nombre artístico de Lorena C. Lo hizo con Piensa gay, una canción que quedó en sexta posición en una gala muy parecida al Benidorm Fest, y presentada por Raffaella Carrá y Boris Izaguirre. Eso sí, fue Rodolfo Chikilicuatre quien obtuvo la primera posición con su mítico 'Chiki chiki'.

"Me lo dijeron seguro, anoche en la discoteca, que aun que lo lleve en secreto, lo sabe ya todo Chueca. Me lo han dicho diez mil veces, por activa y por pasiva, me lo ha dicho incluso uno, que al mismo gimnasio iba. Piensa bien, piensa mal, piensa gay, piensa gay". Así de fuerte era la letra de Piensa gay, un auténtico temazo que no tuvo nada qué hacer contra el 'Chiki chiki' que se nos metió a todos en la cabeza.