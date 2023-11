¿Sabías que Friends tuvo una versión española? Más que amigos, pero fue un fracaso

Globomedia probó suerte con un proyecto que tan solo duró 9 meses en pantalla

La icónica serie de televisión "Friends" se convirtió en un fenómeno cultural en todo el mundo, pero su intento de tener una versión española no tuvo el mismo éxito. La adaptación, titulada "Más que amigos," se estrenó en España con grandes expectativas, pero pronto se convirtió en un rotundo fracaso.

La serie estadounidense "Friends", que se emitió desde 1994 hasta 2004, se centraba en un grupo de seis amigos que vivían en Nueva York y compartían sus experiencias y desafíos en la vida cotidiana. En 2001, Telecinco decidió crear su propia versión de "Friends" para el público hispanohablante. "Más que amigos" reunió a un elenco de actores talentosos y conocidos en España, como Paco León, Alberto San Juan, y Natalia Verbeke.

Sin embargo, a pesar de contar con un elenco prometedor, la serie no logró replicar la magia de la original. Una de las principales razones del fracaso de "Más que amigos" fue la dificultad de recrear la química entre los personajes originales. Los intentos por adaptar las personalidades y las dinámicas de los protagonistas de "Friends" a la cultura española resultaron forzados y poco convincentes. Además, la versión española enfrentó críticas por no ser lo suficientemente fiel al espíritu de la serie original. La falta de autenticidad en los diálogos y las situaciones hizo que los fanáticos de "Friends" sintieran que "Más que amigos" no era más que un intento fallido de capitalizar el éxito de la serie estadounidense.

Como resultado, "Más que amigos" fue cancelada después de solo una temporada, y su legado se convirtió en un ejemplo de cómo no adaptar una serie de televisión extranjera de manera exitosa. Aunque "Friends" continúa siendo un referente en la cultura pop, su versión española quedó en el olvido como un intento bien intencionado pero infructuoso de llevar la magia de la amistad a la pantalla española.