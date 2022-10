'Sábado Deluxe' descubre el cociente intelectual de Patricia Donoso: "No esperaba mucho más"

La nueva estrella de 'Sálvame' se sometió a un test de inteligencia

'Sábado Deluxe' volvió a confiar el pasado fin de semana en Patricia Donoso para potenciar sus contenidos. En esta ocasión, la examiga especial de Ortega Cano se pasó por el programa de Jorge Javier Vázquez para someterse a un test de inteligencia, prueba a la que ya se han enfrentado la mayor parte de los colaboradores de 'Sálvame' con resultados dispares.

En el caso de Donoso, el test determinó que tiene un cociente intelectual de 101, misma cifra que María Patiño. Después de que Jorge Javier Vázquez revelara el resultado, la colaboradora se lanzó a los brazos de la invitada. "¡Ay, como yo! ¡Bienvenida!", exclamó entre risas la también presentadora de 'Socialité'.

Ana Isabel Gutiérrez, psicóloga que colabora con el formato de La fábrica de la tele, se encargó de desgranar los distintos tipos de inteligencia que existen: "Tenemos la verbal, la no verbal y la cristalizada, que son los conocimientos y lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. También tenemos la fluida, que es la capacidad que tenemos para resolver problemas, y la memoria, que es fundamental para poder utilizar estas habilidades".

En cuanto a Patricia, afirmó que su test es "completamente diferente" al de José Antonio Avilés, que tenía "diferencias espectaculares" entre los distintos tipos de memoria. Ella misma encajó muy bien su 101, ligeramente superior a la media nacional: "No esperaba mucho más. No esperaba nada, podía venir una cosa u otra y todo me lo tomo con humor".

"Me encanta, además es como el de María Patiño, yo encantada. Es de las mejores presentadoras de este país, ¿cómo no voy a estar feliz?", aseguró la exparticipante del reality 'Hijos de papá'.