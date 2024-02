Rosario Mohedano no puede más y estalla contra el actual director de Espejo Público

Ha sido una semana muy compleja para Antonio Tejado y para todas aquellas personas que le rodean o lo han hecho en algún momento de su vida. El sobrino de María del Monte fue detenido por su presunta vinculación con una banda criminal que ha robado en varias viviendas de Sevilla, incluyendo la casa de su tía. Y una de las personas que compartió momentos con Antonio Tejado años atrás es Rosario Mohedano, con quien tiene un hijo en común.

Chayo Mohedano ha protagonizado alguna noticia a lo largo de toda la semana por ser la ex pareja de Antonio Tejado y madre de su hijo, pero esto no le ha gustado en absoluto a la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano y así lo ha hecho saber en redes sociales:

"Alberto Díaz, director del programa Espejo Público, ha demostrado que sigue siendo un manipulador de la información. Sé que esto lo hace por la Operación Deluxe u Operación Luna y que no le importa hacer daño mientras rellene programas de televisión volviendo a exponer asuntos que en su día ya demostré cómo era el asunto y que la vida me ha ayudado a demostrar mi verdad con cada paso que he dado. Me extraña que Antena 3 lo permita", ha escrito en su Instagram.

'Espejo Público' ha estado hablando de ella a lo largo de esta semana y la protagonista se ha cansado, cargando contra el que un día fuera director de Sálvame.