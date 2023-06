Rosalía se hace pasar por camarera en una cámara oculta de 'El Hormiguero'

La artista catalana ha vuelto a colaborar en un experimento social del programa Rosalía ha hablado sobre su nuevo tema 'Tuya', su última gira y su relación con Rauw Alejandro

La invitada de este lunes en 'El Hormiguero' ha sido Rosalía. La artista ha acudido al plató para hablar de su último lanzamiento 'Tuya' que se ha convertido en éxito y ha acumulado más de 3,6 millones de visualizaciones en YouTube en tan sólo tres días. Además, ha hablado sobre su última gira y sobre relación con Rauw Alejandro.

El programa ha vuelto a colaborar con Rosalía en un experimento social. Tras hacerse pasar por reportera y recibiendo críticas de la gente sobre ella misma, ahora, la artista catalana se ha hecho pasar por camarera por un día, disfrazada y con el nombre de Cristina.

La cantante ha querido dejar claro que la profesión de camarero es muy complicada y que ella se lo tomó en serio en todo momento: "Yo llegué como si fuera mi primer día de trabajo. Me tomé en serio lo de ser camarera. Tengo mucho respeto a la gente que hace esto, es dificilísimo". Además, ha confesado que no es lo suyo: "Yo no valgo para esto".

Durante la cámara oculta, la artista ha cantado a los clientes la carta, usando frases de su tema 'Tuya'. A pesar de que muchos comensales no la han reconocido, otros sí que lo han hecho, y han abrazado a la cantante.