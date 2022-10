Rocío Carrasco se rompe como nunca ante la confesión de José María Franco

"Le he hecho mucho daño", ha reconocido el que fuera chófer de la familia En el nombre de Rocío recogió el testimonio de José María Franco

En el nombre de Rocío vivió anoche un momento muy emocionante con la confesión de José María Franco, ex chófer de la familia Rocío Jurado: "me arrepiento del daño que le he hecho. Cuando me enteré, sí. Cuando salió lo de los malos tratos en Chipiona y Argentona, ya no podía…. Ya me había dado cuenta de lo que era Antonio David Flores". El conductor negó que siguiera apoyándole, eso sí,: "cuando pasó lo de mi hija y la amiga, que estaban trabajando en la tintorería y casi la meten en la cárcel si llega a descubrir qué había, a partir de ahí dejé de confiar".

El testimonio de José María Franco también abordó la posibilidad de que el ex guardia civil hubiera podido hacer lo que terminó ocurriendo: "lo habría hecho de todas maneras. Yo no fui cómplice, yo solo iba por los niños y los traía. Fui manipulado por él". Jorge Javier Vázquez, en este punto de la confesión, aseguró que el ex chófer no cobró a cambio de la entrevista, y que solo quería enmendar el daño sufrido.

Rocío Carrasco, rota de dolor, comenzó a llorar frente a las cámaras y con una respiración entrecortada: "esto podría haber ocurrido antes, y no hubiesen ocurrido muchísimas cosas que han pasado... Yo pensaba que me iba a enfrentar de otra manera a esto, que me iba a poder más la ira, pero al final me he percatado de que no".