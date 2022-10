Rocío Carrasco y su esperada respuesta al "semen fuerte" de Ortega Cano

El ex torero aseguró que como "su semen es fuerte", era momento de "ir a por la niña" con Ana María Aldón Rocío Carrasco asegura haber sentido vergüenza y un poco de indignación

La inmensa mayoría de la audiencia de ayer de El programa de Ana Rosa estará de acuerdo con tildar de 'bochornoso' el espectáculo que ofreció Ortega Cano en su esperada entrevista. No hablamos ya de la lectura de un comunicado con el que hacía repaso a algunos de los familiares afectados por las palabras de Rocío Carrasco, sino de esa declaración de amor a Ana María Aldón, a quien le recordaba que "mi semen es fuerte", por lo que le proponía ir a por la niña.

Esa noche, en Telecinco se emitía una nueva entrega de En el nombre de Rocío, y aquí Rocío Carrasco se despachó a gusto: "he sentido vergüenza al verlo. Sólo y exclusivamente vergüenza. También un poco de indignación, pero como me puedo explicar ahora, no me importa tanto". Acto seguido, se ha justificado ante las acusaciones vertidas por el marido de su difunta madre: "yo no estoy diciendo infamias porque todo lo puedo demostrar. Y no siento odio, el odio es otra cosa, son los malas caras, los gritos...".

Kiko Matamoros, presente en el plató, trasladó a Rocío Carrasco que la denuncia en la que trabajan Ortega Cano y Enrique Trebolle, su abogado, iría por la vía civil. Y la hija de Rocío Jurado lanzó una advertencia a ambos: "Matador, si no inicias el procedimiento, lo inicio yo. Hazlo". ¿Por qué está tan segura, porque Rocío presentaría todos los documentos adjuntos a En el nombre de Rocío, incluyendo los manuscritos de Rocío Jurado que no se admitieron en el pasado.