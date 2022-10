Rocío Carrasco, muy crítica con Kiko Matamoros por ser el altavoz de Ortega Cano

Es la primera vez que Rocío y Kiko coinciden en el plató de En el nombre de Rocío Rocío Carrasco se enfrentó en directo con Kiko Matamoros

Kiko Matamoros y Rocío Carrasco se han visto por primera vez en el plató de En el nombre de Rocío, la segunda parte de la docuserie con la que la hija de Rocío Jurado quiere poner contra las cuerdas a su familia mediática. Y tras este encuentro inédito hasta la fecha, posiblemente no vuelvan a dirigirse la palabra en el formato, porque se produjo un fuerte enfrentamiento que no ha pasado desapercibido para la audiencia.

No es novedad considerar a Kiko Matamoros como el intermediario de Ortega Cano, una especie de altavoz que el ex torero utiliza para desmentir testimonios lanzados semanalmente por Rocío Carrasco. En este caso, el tema a debatir fue el pago de las facturas del tratamiento oncológico al que se sometió Rocío Jurado en Houston (Estados Unidos): según su propia hija, y aportando documentación verificada, la cantante pagó los casi 250.000 dólares que costó el procedimiento, desmintiendo de esta forma que fuese Ortega Cano el que hiciera frente al pago.

Kiko Matamoros se metió de lleno en la conversación, asegurando que en más de una ocasión ha pedido información acerca de este tema, y siempre se le ha dicho "que parcialmente si. ¿Es posible que no fuera ese importe la totalidad del gasto de la primera estancia?". De esta forma, ponía en duda el relato de Rocío Carrasco: "no es verdad", contestó ella, añadiendo: "¿alguien cree realmente que si eso fuese cierto a mí me va a doler en prenda decir que este señor se hizo cargo de este dinero y ella del otro?".

#RocíoCarrasco a #KikoMatamoros : “yo no tengo que buscarme testigos, toda España ha visto lo que a mí me ha ocurrido. Cuando me tiran de mala madre públicamente es cuando yo digo que voy a contestar a lo que se ha dicho”#EnElNombreDeRocio5 #APOYOROCIO4O pic.twitter.com/ieywXwsEp7 — #HayQueRomperElSilencio ✵💜 (@unlibroenmimano) 3 de octubre de 2022

Incluso Jorge Javier Vázquez insistió a Kiko Matamoros que se la "habían colado", pero el colaborador, a los pocos minutos, repitió: "Ortega Cano sostiene que no se está diciendo la verdad". En este momento, Rocío Carrasco cargó con todo: "tú que eres amigo de él o puedes tener acceso a él, ¿por qué no le pides que te demuestre lo que está diciendo, como yo?".