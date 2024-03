Risto Mejide corrige a Esperanza Aguirre por una noticia sobre el caso Koldo: "Lo has leído mal"

El caso Koldo ha vuelto a estar presente entre los contenidos de la última edición de 'Todo es mentira'. El programa de Cuatro ha analizado este martes las novedades al respecto, que ha concluido con una corrección de Risto Mejide a una información que Esperanza Aguirre había dado en pleno directo, supuestamente, sobre la posible relación de este caso con el Delcygate y Venezuela.

"Hoy sale que Maduro envió 79 maletas el año pasado en un avión de Plus Ultra, que es otra aerolínea...", aseguró la expresidenta de la Comunidad de Madrid antes de que Verónica Fumanal le pidiese que desvelase las fuentes de esta información. "No iba a decir la fuente para que no me dijeséis nada porque es mi periódico: The Objetive. Lo acaba de publicar".

Solo instantes después de decir estas palabras, Risto Mejide tuvo que corregir a Esperanza Aguirre, ya que dicha información no era tal y cómo se contó después de preguntarle de nuevo: "Es que te has leído mal noticia. Me están diciendo que la noticia dice que la han enviado por valija diplomática".

"No, la he leído bien", reaccionó Esperanza Aguire. "La noticia la has leído mal. Que sí", contentó Risto Mejide tras ver la insistencia y las caras de Esperanza Aguirre, que siguió insistiendo.

"La han mandado en un avión de pasajero", volvió a decir la exdirigente del Partido Popular. "Es como discutir con mi madre. Que sí. Miratelo", le contestó de nuevo el presentador de 'Todo es mentira'.