Risto Mejide y su brutal enfado tras la ruptura con Laura Escanes

"Compañeras, amigos, no sabéis las ganas que tenía del programa de hoy" De esta guisa ha comenzado Risto Mejide el programa de hoy de Todo es mentira

Por cuestiones más que evidentes, la audiencia tenía muchas ganas de ver el programa de hoy de Todo es mentira. Más de las habituales, porque la ruptura de Risto Mejide y Laura Escanes, confirmada durante la tarde de ayer, iba a copar varios minutos del formato original de Cuatro. Y así ha sido, nada más desde el comienzo: "compañeras, amigos, no sabéis las ganas que tenía del programa de hoy, de verdad", adelantaba Risto.

El publicista y presentador de Mediaset era consciente de que los espectadores querían conocer su estado de ánimo, por lo que no ha dudado en sincerarse como nunca antes: "bienvenidos a todos, especialmente a la otra persona con la que me identifico mucho en estos momentos básicamente porque es mejor que no entre en estos momentos en las redes sociales durante los próximos 20 años. Tamara Falcó, un beso desde aquí".

Este mensaje ha causado un gran revuelo en redes sociales, dado que se ha malinterpretado al confundir la infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó, con la separación de Risto Mejide y Laura Escanes. Por este motivo, Risto ha vuelto a quejarse, tanto en directo como a través de Twitter: "miraos el vídeo antes de hacer un titular así de torticero. Lo he dicho porque es la otra persona que no puede entrar en las redes sociales. Nada más. Esto me pasa por entrar. Menuda prensa tenemos".

Evidentemente, el presentador de Todo es mentira solo hacía referencia a lo difícil que es entrar en redes sociales en momentos tan complicados como lo son una ruptura y sus posteriores consecuencias.