Richard repugna a su cita en 'First Dates': ¡Qué asco!

Ricardo y Roberto no han tenido feeling durante la cena Los dos participantes tienen gustos muy diferentes

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En el programa de este viernes, Ricardo y Roberto han tenido una cita. El primero, que se hace llamar 'Richard', tiene 26 años y es estudiante de psicología, aunque su cita ha pensado que no se lo aplica en su vida diaria: "Mucho estudiar psicología, pero se lo aplica poco".

La cita ha empezado a torcerse cuando Richard se ha enterado que Roberto es estudiante de historia del arte. Ha comentado que la mayoría de los que estudian esa carrera les cae muy mal y no se lleva nada bien con ellos.

Richard ha soltado "¡qué asco!" más de una vez durante la cena. La primera ha sido cuando su cita había pedido un tataki para cenar, y a él no le gusta el pescado. También lo ha exclamado cuando le ha dicho que le gustan las zanahorias crudas.

No han tenido coincidencias tampoco en el tema musical, y es que Roberto ha comentado que le encanta Rosalía, y su cita le ha comentado que no le gusta: "No me gusta esa, has perdido puntos".

La cena ha sido un fracaso, ambos no han coincidido ni en sus gustos musicales, ni en los gustos culinarios, ni nada. Obviamente se han ido separados, y buscarán al amor de otra forma, o en otro momento.