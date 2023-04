Ricardo lanza un polémico comentario a su cita en 'First Dates': "Por eso estás tan guapa, porque no comes"

El soltero también le ha preguntado si le hará "papá" Los solteros no han tenido suerte, y han salido cada uno por su lado

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este jueves, el programa ha juntado a Janine (52 años), y a Ricardo (58). La soltera ha asegurado que quiere a su lado un hombre "nemasero", y Elsa Anka le ha preguntado el significado de la palabra. Ella ha respondido que son hombres "guapos, limpios y trabajadores".

La primera impresión al conocer a su cita no ha sido muy buena: "El hombre no es acorde a mí", ha confesado. A diferencia del pretendiente, que al verla, ha comentado que le ha llamado la atención y que "era lo que buscaba".

Janine ha confesado que le encanta la cocina y coser, algo que ha gustado al soltero: "Me gusta todo lo que me ha explicado. Sabe cocinar, sabe coser, sabe ser mamá, es trabajadora, es guapa, ¿qué más puedo pedir?". A la mujer le ha gustado los piropos que le ha hecho Ricardo a lo largo de la cita: "Han estado bien encajaditos y se ha portado como un caballero".

La soltera no se ha acabado el primer plato y ha confesado que estaba guardando sitio para el segundo. El hombre ha dicho una polémica frase: "Por eso estás tan guapa, porque no comes". No ha sido el único comentario fuera de lugar, y es que Ricardo le ha preguntado si le haría "papá" y ella ha comentado que no tiene edad para volver a "criar". A lo que él ha respondido: "Para darle pecho, tienes".

En la decisión final, el soltero ha confesado querer una segunda cita con Janine, pero ella se ha mostrado reticente, ha comentado que no ha sentido ese feeling que necesita para entablar una relación amorosa.