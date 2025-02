Los retoques de Anita, la estrella de 'La isla de las tentaciones'

Si bien todas las parejas están dando mucho juego en la última edición de 'La isla de las tentaciones', hay una que destaca por encima del resto: la formada por Montoya y Anita. Ambos han cruzado los límites marcados al inicio de la temporada, dejando claro que quieren brillar con sus tentadores respectivos. Y por ello cada vez más personas están interesadas en lo que tienen que decir fuera del formato.

Anita ha sido la última en hablar, haciéndolo en el programa 'Mi momento' de Mtmad, plataforma de Mediaset en la que los protagonistas de realities dan a conocer su lado más privado. Y en esta ocasión, Anita se ha referido a todos sus retoques estéticos, los cuales se hizo antes de participar en la octava edición de 'La isla de las tentaciones'.

Antes de empezar, la joven asegura que sus dientes siempre han sido un complejo a pesar de haber utilizado ortodoncia durante varios años. Ahora bien, Anita meciona como retoques el ácido hialurónico en las ojeras y en los labios y los hip dips.

Acerca de los hip dips, explica que "no recomiendo nada hacérselos porque me duraron una semana y sufrí para nada. Los labios tampoco me gustaron porque a la semana tampoco tenía nada". Una historia de superación, sin duda alguna.