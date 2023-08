La respuesta de una soltera en 'First Dates' tras preguntarle qué le gusta de un hombre: "Que me haga transferencias"

El programa ha juntado a María José y Juan José 'First Dates' se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a María José (51 años) y Juan José (53). La soltera ha asegurado que está pasando "uno de los mejores momentos" de su vida. No solamente él, y es que el comensal también ha confesado estar "en un punto genial. No necesito nada".

Las primeras impresiones de ambos han sido buenas: "Me ha gustado, es una chica muy guapa", ha comentado Juan José, mientras que la mujer ha dicho: "Al verle he pensado que es majo".

Durante la cita, han estado conociéndose, y cuando el soltero le ha preguntado qué es lo que busca, ella le ha contestado: "Busco una persona que yo sea lo más importante (…) Luego, el poder compartir aficiones, tanto las que yo tenga como las que tenga la otra persona".

La respuesta le ha gustado a Juan José y ha asegurado que podría encajar en su vida: "Me ha dado la sensación de que sí. Que puede ser una chica que busque algo serio y que no esté pensando en empezar algo para que se acabe en dos semanas".

Cuando el comensal le ha preguntado sobre qué es lo que le gusta de un chico, ella, bromeando ha comentado "que me haga transferencias". Esto no ha disgustado a Juan José, y le ha seguido el rollo. "Me ha agradado mucho el buen rollo, que él perciba mi ironía o mi vacile y que sea recíproco", ha comentado la soltera.

En la decisión final, ambos han explicado que se han sentido muy a gusto durante la cita y que han encontrado una persona a la que quieren seguir conociendo y con la que quieren tener un segundo encuentro. "Creo que merecería la pena conocerle", ha zanjado María José.