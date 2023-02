La respuesta de Jordi Cruz a la crítica que Ibai Llanos le hizo al precio de su menú

Es uno de los miembros del jurado de MasterChef más polémicos Jordi Cruz participó en el último programa de Planeta Calleja

MasterChef es uno de los programas más exitosos de RTVE, y al mismo tiempo, uno de los más polémicos. Y para polémico, Jordi Cruz Mas, un miembro del jurado que siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua, como tampoco los ha tenido en su participación en Planeta Calleja. En la charla que ha mantenido con el aventurero, Jordi Cruz no ha dudado en hacer referencia a las polémicas declaraciones de Ibai Llanos acerca del precio de su menú.

El streamer aseguró que el menú que ofertaba Jordi Cruz en su restaurante "era caro", pero el cocinero no cree que haya problema en el coste, justificando su defensa en los ingresos que tiene Ibai: "un tío que gana la pasta que gana Ibai Llanos no puede decir eso (...). Ibai, no te pareció caro, lo que pasa es que tú piensas que hablas a gente que no se lo puede permitir. Mucha gente se lo puede permitir".

También mencionó sus supuestas críticas a que Dabiz Muñoz se llevara la tercera estrella Michelín: "ni yo hablé de Dabiz, que yo me alegré mucho por él. A ver quién es el ganso al que se le ocurrió mezclar churras con merinas (...). Casualmente le dieron la tercera a Madrid. Alguien cohesionó. Yo dije Madrid, por decir un territorio al azar y él se enfadó".