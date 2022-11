La Resistencia: ¿Cuántas veces ha mantenido relaciones sexuales Leonor Watling en los últimos 30 días?

La actriz acudió al plató de La Resistencia para promocionar No mires a los ojos No es la primera vez que Leonor visita el programa: "estuvo bien"

La Resistencia vuelve a ser el programa de entrevistas más diferente de la televisión, y esta semana quedó demostrado con la visita de Leonor Watling al plató del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. David Broncano la recibió con los brazos abiertos, aunque no era la primera vez que la actriz acudía a su sofá. En esta ocasión, Leonor presentaba su nueva película, No mires a los ojos, un filme dirigido por Félix Viscarret y que está en la cartelera desde el pasado 4 de noviembre.

Fueron bastantes las cuestiones que presentador e invitada abordaron, pero la pregunta más interesante para todos fue la que siempre hace Broncano a sus entrevistados: "¿cuántas veces has mantenido relaciones sexuales en el último mes?". Antes de llegar a formular la cuestión, recordó a la intérprete que hace varios meses fue a La Resistencia su marido, Jorge Draxler: "le pregunté por el dinero y el sexo y dijo algo así como que tú que conocías el programa le habías obligado a venir follado".Leonor se rió y aseguró que no le había obligado, pero el presentador no le creía: "yo si no recuerdo mal que él insinuaba de que se me ha follao (...)". "Me ha mandado follado", recordó ella, quien añadió que su situación ahora es bien diferente: "a mí desgraciadamente no me ha mandado así porque está de gira y lleva dos semanas, va a acabar en las Vegas porque tiene nueve nominaciones a los Grammy Latino, entonces...". Y acerca de las dos semanas previas, confirmó que en el plano sexual estuvo bien: "estuvimos bien, dejando un poco como empachaos".