El peculiar requisito de Vanesa en First Dates para enamorarse: "es dinero"

"Quiero que me traten como una reina", asegura Vanesa Su cita fue Abel, pero nada más verle, Vanesa hizo gestos al camarero acerca de su descontento

First Dates es un programa que cuenta con el honor de atraer a lo mejor de la fauna televisiva. Un buen ejemplo es la cita que protagonizó ayer Vanesa y Abel, un encuentro de lo más incómodo que ya comenzó de malas maneras cuando la joven hizo señales al barman para indicarle su descontento con la elección: "tiene pinta de colombiano". ¿Por qué decir esta frase?

La explicación se encuentra en la presentación que grabó para First Dates: "me encanta que un hombre me trate bien, obvio, a quién no. Pero soy algo exagerada en ese tema porque quiero que me traten como a una reina, que me tengan contenta, que me den regalos...". Ahora bien, su segundo requisito más allá de este fue muy claro: "no quiero salir con más latinos porque siempre me ha salido mal. Son muy generosos, pero también son infieles".

Cuando Abel entró por la puerta, fue muy sincera: "no sé cómo puede pretender salir conmigo. No es que yo me crea mucho, pero bueno". Un comentario bastante desafortunado que no cambió de parecer a Vanesa.

Eso sí, él tampoco quiso tener una segunda cita, algo que ofendió a la mujer a pesar de haber dicho poco antes no gustarle "ni su ropa ni su dentadura. Estoy segura de que tiene un puente, parece que lleva una caja de dientes".