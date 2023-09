Una reportera de 'En boca de todos' sufre una agresión sexual en pleno directo

Isa Balado estaba en plena conexión cuando un desconocido se le acercó El presentador Nacho Abad ha interceptado al agresor

En boca de todos ha vivido su mañana más complicada. El programa de Cuatro presentado en esta ocasión por Nacho Abad ha tenido que lidiar con un viandante que se ha acercado en plena conexión en directo a Isa Balado, reportera del formato, para tocarle primero el culo, y posteriormente seguir acosándola tanto dentro como fuera de las cámaras.

Cuando Isa Balado notó que el desconocido le había tocado el culo, la joven le recriminó que no le dejara hacer su trabajo con normalidad. Nacho Abad interrumpió a la reportera, y perplejo, se preguntó que era lo que acababa de ocurrir: Isa le confirmó que el hombre le había tocado el culo y el presentador se quedó a cuadros.

"Es que no puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante, por favor?", exigió Nacho Abad al equipo de producción. Mientras tanto, Isa Balado intentaba controlar la situación: "por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, no me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando".

Poco después, una vez cortado el directo, Nacho Abad confirmó que habían llamado a la Policía para que actuara de inmediato tras ser testigos de esta agresión sexual en directo. Antes de que acabara el programa, la Policía ya había detenido al individuo por presunta agresión sexual. Eso sí, la reportera se vio obligada a dejar de hacer su trabajo mucho antes por una actitud deleznable del susodicho.