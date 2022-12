La reflexión de este soltero en First Dates con su cita: "He sido una mi*rda de novio"

Yoana y Fernando han tenido una bonita cita en First Dates pero una cuestión les ha separado Ella quería ser madre cuanto antes, Fernando no quería y no se veía como padre

Yoana y Fernando han ido a First Dates en busca de una persona especial que les haga centrarse en sus vidas. Yoana, una joven chica rusa, buscaba a alguien con quien formar una familia, ya que ser madre era su auténtica prioridad ahora mismo en el terreno sentimental. Fernando por otro lado buscaba a una soltera que le hiciera asentar la cabeza. Según ha comentado a cámara antes de cenar con su cita, ha sido "un novio de mierda". Pero quería cambiarlo.

La velada ha ido estupendamente. Los dos solteros se han gustado nada más verse y sentados en la mesa han compartidos momentos bastante íntimos. Se han abierto y han hablado de sus respectivas vidas. Sin embargo ha habido un detalle clave que les ha distanciado desde el primer momento. Las ganas de ser madre de Yoana no coincidían con las de Fernando, quien no quería oír hablar de niños.

De esta forma en este momento la velada se ha torcido. En la decisión final Yoana ha sido muy clara, no quería una segunda cita con una persona que no quería ser padre. Así que cada uno se ha ido por donde ha venido.