El reencuentro entre David y Elena en 'La isla de las tentaciones': "No ha dicho ni una verdad"

El albacetense ha reprochado a la 'Barbie' haberle sido infiel dos meses antes de entrar a la isla David ha comentado cómo está su situación actual con María, la tentadora con la que salió de la mano

Elena y David llegaron a 'La isla de las tentaciones' para superar los celos de la 'Barbie'. El albacetense tuvo una conexión muy especial con la tentadora María desde el primer momento, y se dejó llevar. Se emitieron imágenes de lo mal que lo estaba pasando la castellonense tras ver cómo se comportaba su chico con la soltera, y ella pidió una hoguera de confrontación, en la que ella salió sola, y el 'Ken' decidió salir de la mano de su nuevo amor: María.

Elena ha llegado al reencuentro y ha explicado que lo pasó muy mal: "La situación me pudo. Para mí David era todo". Aun así, ha asegurado que la experiencia le ha ayudado mucho.

La 'Barbie' ha contado que cuando salieron del programa, en el avión de vuelta se dieron un beso "y David me dijo que me seguía queriendo". A raíz de ahí fueron hablando, pero ambos han desvelado que no se han vuelto a ver, pese a que el albacetense ha comentado que no se han visto porque él no ha querido.

David, al entrar ha asegurado que Elena ha mentido: "No ha dicho ni una verdad. Dejamos de hablar porque me enteré que había estado hablando con un chaval durante dos meses". El 'Ken' ha explicado que la castellonense le había puesto los cuernos dos meses antes de entrar a la isla.

Ella ha contado que eso fue antes de que empezaran la relación, y que incluso él ya lo sabía. Han empezado a discutir, hasta tal punto que Sandra ha tenido que abandonar el plató: "Es la primera vez que tengo que abandonar un plató. Son dos versiones distintas, creo que tenemos que dejarlo ahí".

David ha confesado que María le gustó "a un nivel extremo", y que se dejó llevar con ella. La tentadora ha entrado y han dejado ver la conexión que tienen. Han explicado que al salir de la isla tenían que aclarar sus sentimientos y se dieron cuenta de que tenían muchos sentimientos.

David y María en el Reencuentro de 'La isla de las tentaciones | Mediaset

Pese a que no se han 'etiquetado' como pareja porque a David le da "miedo" meterse en una relación, se respetan y están juntos. "La quiero un montón", ha asegurado el albatecense. María ha confesado que está enamorada y que le hace "mejor persona, me impulsa, nos reímos juntos".

Al acabar, David ha comentado que "ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos" y que se ha dado cuenta de que "el Ken no necesita una Barbie, necesita una mujer de verdad".