Las redes estallan en la final de 'MasterChef 11': "Una vergüenza"

Este lunes se conocerá al ganador de la undécima edición El aspirante vencedor cogerá el relevo de María Lo Gómez

'MasterChef' es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur. El concurso se ha producido en más de cuarenta países, y en España se estrenó en 2013. El reality cuenta con un jurado que está compuesto por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

La undécima edición del programa llega a su final este lunes 19 de junio. 'MasterChef 11' ha contado con muchas novedades respecto a otras ediciones, ya que ha habido el doble de aspirantes, se ha emitido dos entregas por semana, el plató ha sido ampliado y ha habido una nueva dinámica en las expulsiones.

Después de tres meses y 25 programas emitidos, cuatro aspirantes han llegado a la final para coger el relevo de María Lo Gómez, la vencedora de la décima edición: Eneko, Álex, Lluís y Pilu. Los concursantes deberán competir para llevarse la chaqueta de duelista.

El primer finalista se escogerá en la prueba de replicar el plato del chef Toño Pérez en directo, pero, de espaldas al cocinero. El segundo, saldrá de la prueba de exteriores en el Restaurante Martín Berastegui de Lasarte-Oria. Una vez los duelistas lleguen a la gran final, tendrán que elaborar un menú completo con primer plato, plato principal y postre. Además del jurado habitual, también valorará el menú el chef Mauro Colagreco.

En la primera prueba, Álex ha recibido varias críticas por parte del jurado, sobre todo por parte de Samantha, algo que ha hecho estallar las redes sociales: "Una vergüenza la prepotencia y mal gusto de Samanta".

Una vergüenza la prepotencia y mal gusto de Samanta en sus comentarios hacia los platos de Alex. Ya empieza a cansar ver como una persona que no ha cocinado nada se pavonee con conocimientos que no practica . Decasta le viene. #MasterChef

Mira la samantha diciendo que está defraudada con alex cuando ella ni cocina es que por dios la rabia que me da que no ha sido una prueba fácil, que encima no puedes ni ver ni preguntar nada y tienes que seguir un ritmo muy rápido #MasterChef