Una redactora de El programa de Ana Rosa, indignada con esta pregunta sobre el paro en pleno directo

Ana Rosa Quintana pilló desprevenida a la redactora de su propio programa "No sé, perdón", admitió la periodista desde redacción

Dar información en directo no es tarea sencilla: hay pocos minutos de preparación y los nervios pueden jugarte una mala pasada. Esto es lo que le ha ocurrido a una periodista de El programa de Ana Rosa al hablar sobre los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social en febrero de 2023.

El momento "tierra, trágame" llegaba cuando toca conectar con redacción. Allí, una redactora se había preparado todos los datos acerca de la leve subida del paro en el mes de febrero. Y Ana Rosa Quintana la presentó: "ya conocemos el dato del paro del mes de febrero". En ese momento, la redactora entraba en acción: "se ha producido leve subida del paro, al mismo tiempo que también se crea empleo con casi 89.000 afiliados más".

Sin embargo, la periodista no parecía comprender los datos que había comunicado, porque Ana Rosa Quintana le hizo una pregunta de la que no supo escapar: "pero... ¿Cuánto ha subido el paro? Es que no me he enterado". La aludida, sin saber dónde meterse, dijo: "ha subido... 88.900 personas". Sin embargo, no se mostraba segura, en parte porque la cifra hacía referencia a los nuevos afiliados a la Seguridad Social y no al número de parados.

Por esa razón, y algo indignada con Ana Rosa Quintana, sentenció: "ha subido... No sé, perdón. No tenemos ese dato ahora mismo, Ana". Joaquín Prat, en un intento de ayudar a su compañera, sí dio el dato correcto: "ha subido en 2.618 personas".