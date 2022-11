Rechaza a su soltera de First Dates tras saber que es actriz porno

Yael y Camila han tenido una cita maravillosa hasta que la primera ha revelado su profesión Camila buscaba algo más tradicional y no quería estar con alguien de este sector

Camila y Yael han tenido una cita maravillosa dentro de First Dates. Sin embargo, entre las dos chicas ha surgido un inconveniente que ha hecho que al final no haya ni segunda cita ni ganas de conocerse más. Yael era alegre, guapa, divertida y muy espiritual. Por su parte Camila compartía casi todas estas cosas con ella. Incluso el look que llevaban ambas era parecido, lo que ha hecho que haya buen feeling.

No obstante, y una vez sentadas en la mesa, se han ido contando cosas de su vida personal. Aquí es donde ha aparecido el inconveniente. Cuando ambas han hablado de sus profesiones Yael ha reconocido que ahora mismo es actor porno. Camila ha aguantado la compostura y ha querido restarle importancia, pero no ha podido. Para ella esto era insalvable, ya que buscaba algo más tradicional y no podía estar con Yael.

La soltera y actriz de cine para adultos es de Buenos Aires y allí empezó en este sector poco a poco hasta entrar dentro hasta el fondo. Después del reservado, Yael ha dicho de corazón que quería seguir conociendo a Camila, pero ella le ha dado calabazas. Una pena, porque la actriz estaba muy interesada en una segunda cita.