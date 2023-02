Rechaza a su cita de First Dates por la gorra que lleva puesta

Fina y Vicente han tenido una cita que no ha pasado de lo cordial en First Dates Él ha quedado muy contento con lo que ha visto, pero ella estaba deseando irse sola

Fina y Vicente han sido una pareja de solteros que no han pasado de lo cordial en First Dates. Al principio han llegado con mucha ilusión, pero ella ha quedado decepcionada en cuanto ha visto a cita entrar por la puerta. La verdad es que como ha comentado a cámara, no era el prototipo de hombre que esperaba encontrar en el programa de citas más famoso de televisión.

Sentados a la mesa, las cosas no han salido del todo como esperaban, ha habido muchos baches que superar. Vicente ha hecho alguna que otra broma, pero Fina ha estado impasible, o al menos no le ha encontrado el punto. Después de la decepción inicial la verdad es que ya no tenía muchas ganas de más. Entre las cosas que más ha destacado en negativo ha sido que su soltero iba con una gorra, una boina. Esto le ha gustado menos aún.

En la decisión final, él quería seguir conociéndola, ya que le había encantado por dentro y por fuera. Pero ella ha sido clara con su no y le ha dado calabazas por no haber sentido feeling. "Por la gorra" le ha dicho en broma a soltero.