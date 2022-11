Rechaza a su cita de First Dates porque es más bajito que ella

Irene y Santiago han tenido una cita divertida, hasta que ella le ha rechazado por bajito Irene, según ha contado, prefería a los hombres más altos que ella y más machorros

Irene y Santiago han tenido una cita que no ha pasado de cordial en First Dates, el problema entre ambos ha sido la altura. Bueno, ha sido un problema para ella, puesto que él ha quedado muy contento con la cita que han tenido en el restaurante más conocido de la televisión.

Los dos solteros eran de pueblos cercanos, habían sufrido por amor y también problemas de autoestima. Así mismo a Irene y Santiago les gustaba bailar bachata. Irene ha ido a First Dates en busca de un chico fiel porque en su anterior relación su novio tenía una amiga que al final resultó ser más que una amiga. Ella, ha contado, que lo da todo en una relación no terminando de entender por qué le ponen los cuernos.

Por su parte Santiago era un chico que se ha definido como “delicado, no es el tipo de chico que suelen buscar las mujeres hoy día”. Una vez sentados en la mesa los dos han ido conociéndose mejor. Y la verdad es que la cita no ha ido nada mal, pero Irene ha cortado de raíz cualquier ilusión que tuviera su soltero. Según ella, no era lo suficiente alto. “Me gustan un poco más alto que yo y más machorros” ha declarado después en el reservado. Santiago ha tenido que cargar con las calabazas a casa.