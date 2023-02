Rebote en First Dates por un comentario de su cita: “De analfabeta no tengo nada "

Tomás y Toñi han tenido una velada que no ha ido muy bien dentro de First Dates Un comentario de él ha provocado que Toñi se rebote indignada

Toñi y Tomás han tenido una cita movida dentro de First Dates, los dos solteros tenían ganas de conocerse y a primera vista la impresión ha sido muy buena.

Sin embargo, ha habido cosas que no les ha gustado y al final la velada entera se ha ido al traste cuando han descubierto que no tenían nada en común y que no habría una segunda cita ni como intento de pareja ni tampoco como amigos.

Tomás ha llegado con ilusión a First Dates, allí ha visto a Toñi, una mujer de mediana edad que ha destacado por su pelo pelirrojo, si bien no natural, a Tomi le ha encantado.

Después de una primera impresión positiva, ambos han decidido sentarse a cenar. Allí han hablado de los temas más diversos, pero no han logrado conectar de ninguna forma. Después de esto, el problema ha sido hablar de música.

En cierto momento Tomás ha criticado el reggaetón y ella, que lo escucha, se ha puesto a la defensiva. Ha habido un momento total de rebote en el que Toñi no ha dudado en decir que “yo de analfabeta no tengo nada y me gusta reggaetón”.