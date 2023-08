Rebeca Haro le para los pies a Antonio Naranjo por sus mofas a las víctimas de estafa

"Algunos casos parecen muy evidentes, pero también hay que tener en cuenta las circunstancias de cada persona”

Antonio Naranjo protagonizó un momento bastante desagradable en su última aparición de 'YAS Verano'. Rebeca Haro tuvo que pararle los pies al tertuliano tras mofarse de las víctimas de estafadores que usan como imagen a personalidades famosas a través de internet.

Después de hablar de una nueva estafa que utilizan la imagen de Carlos Alcaraz, Naranjo aseguró que era "muy fácil" no caer en este timo, siendo considerado por muchos como una mofa: "Si eres una señora de Granada y Brad Pitt te dice que se quiere casar contigo, o Carlos Alcaraz te pide 500 euros por conocerte...".

“Es muy fácil no ser víctima”, recalcó el periodista, discursó que fue apoyado por Ángela Vallvey, que también estaba presente en el programa: “Tienes que estar obnubilado para pensar que después de Angelina Jolie, Brad Pitt va a llamarte a ti. Yo no me lo creería, por muy mal que estuviera”.

Ante estas palabras, Rebeca Haro, actual presentadora del espacio, intervino para parar este tipo de discursos: "Algunos casos parecen muy evidentes, pero también hay que tener en cuenta las circunstancias de cada persona”.

Posteriormente, Olga Viza y Gema Peñalosa también defendieron la línea argumentaria planteada por Haro: “Son personas que están solas, que tienen baja autoestima, que no tienen habilidades sociales. El hecho de que las adulen, que se sientan en el centro de la vida de alguien, hace que pueda más ese impulso de estar en un universo que nunca han estado, que la lógica”.

“No te dicen buenos días en la escalera, pero te llama Brad Pitt”, se mofó de nuevo Naranjo, que volvió a ser contestado por Peñalosa: "No podemos juzgar”.