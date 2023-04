Así reaccionaron Asraf y Adara al conocer al último salvado en Supervivientes 2023

Es más que evidente que Asraf y Adara comparten objetivos comunes Adara se ha salvado una semana más de la nominación

Adara, Asraf, Manuel, Raquel, Arelys y Yaiza eran los 6 nominados de Supervivientes 2023 esta semana, la lista más abultada desde que empezase la edición. Pero dos de ellos ya se han salvado, siendo las dos opciones obvias a tenor de la evolución que está teniendo la edición. ¿Quiénes son los dos salvados de esta semana en Supervivientes 2023 y cómo han sido sus reacciones?

¿Quién se ha salvado en Supervivientes 2023?

Adara y Asraf han escuchado sus nombres cuando Laura Madrueño ha comunicado el nombre de los dos concursantes que se salvaban de las nominaciones: el público ha apoyado a ambos participantes a la hora de votar y por esta razón no pudieron contener su emoción.

Sin embargo, lo más llamativo no fue el abrazo que Asraf y Adara se dieron, sino las palabras de cada uno: "no me quiero poner intensa, pero no lo puedo evitar. Gracias, gracias y gracias. Esto es una experiencia durísima, pero es lo que lo hace increíblemente bonito. Os llevo en mi corazón", agradeció Adara. Asraf, por su parte, también dio las gracias: "estoy flipando. Gracias a todos. Me siento muy agradecido. Estoy muy agradecido, sentir el cariño, lo estoy dando todo por ser buen superviviente, muchas gracias".

No es la primera vez que se observa una alianza entre Adara y Asraf, siendo dos de los principales aliados a la hora de nominar. Por esta razón, ha sido emocionante que los dos se hayan salvado al mismo tiempo.