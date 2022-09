La reacción de David Broncano cuando le regalan la camiseta del Real Madrid

El rapero Trueno, muy conocido en Argentina, vuelve al programa para vengarse En su última visita a La Resistencia, el rapero recibió una camiseta del Rayo Vallecano

Donde las dan, las toman. Esto debió pensar el rapero argentino Trueno, más conocido en su país que en España, cuando tuvo la oportunidad de visitar una vez más el plató de La Resistencia. Cómo decimos, no es la primera vez que acude al programa de Movistar Plus, y en la última ocasión, recibió un regalo envenenado de parte de David Broncano: una camiseta del Rayo Vallecano, algo que no le hizo mucha gracia. Y ahora, se la ha devuelto.

Desde los comienzos de La Resistencia, el público y algunos invitados han bromeado sobre el dinero que gana David Broncano, y por eso el presentador se sorprendió de que una joven del público le regalase dinero: "hay gente que me pide dinero, y por primera vez en 6 años, no sé quien, me ha dado 20 euros". Pero este primer regalo no era de Trueno, sino de una joven que celebraba ese día su cumpleaños.

El joven rapero visitaba por segunda vez el plató de La Resistencia, y en esta ocasión lo hizo acompañado de una camiseta del Real Madrid, porque cuando recibió la del Rayo Vallecano, no pudo hacer más que compararla con la del River Plate, enemigo íntimo del Boca Juniors (su equipo). ¿La reacción de Broncano? Llamarle traicionero y poner en contexto a un público desconcertado por este presente.