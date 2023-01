La razón por la que no se pueden utilizar gafas en La isla de las tentaciones

Paola, concursante de la quinta edición, asegura que no le dejaron utilizar gafas Probablemente, producción querría evitar reflejos en las gafas

La isla de las tentaciones es un programa muy abierto en el que no suele haber prohibiciones, dado que lo entretenido es que los concursantes se encuentren en su salsa y se dejen llevar por la pasión. No obstante, Paola, pareja de Andreu en la quinta edición, ha revelado que el equipo de producción le prohibió llevar gafas mientras durasen las grabaciones.

¿Cuál puede ser el motivo por el que las gafas están prohibidas en La isla de las tentaciones?

Paola asegura en sus redes sociales que esta prohibición tuvo efectos negativos en ella: "no me dejaban llevar gafas. No sé por qué no me dejaban llevarlas". Además, añade cómo era la situación para ella: "cada vez que me ponía las gafas, me decían: 'no, no te las puedes poner, y muchas veces acababa mal con los ojos porque tienes que reposar también las lentillas".

Su compañera Sara también confirma esta prohibición, cuyo motivo residiría en lo difícil que es grabar un programa en directo en el que los participantes llevan gafas. Pueden reflejarse las cámaras en todo momento sobre los cristales, y suponer un problema a la hora del montaje.