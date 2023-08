La verdadera razón por la que Ricardo Gómez abandonó 'Cuéntame cómo pasó'

¿Por qué motivo Ricardo Gómez se marchó de la serie que le vio nacer como actor?

¿Sabías que Ricardo Gómez había cumplido tan solo 7 años cuando comenzó a ser Carlitos en la longeva serie española Cuéntame cómo pasó? Por esta razón se dice que muchos vimos crecer al joven intérprete, y por ello aún más personas quedaron conmocionadas cuando Carlitos se marchó a Nueva York junto a Karina, el amor de su vida.

Ahora, años después de tomar esta decisión de abandonar la serie que le vio nacer como intérprete, Ricardo Gómez ha hablado con La matemática del espejo y ha explicado por qué se marchó de Cuéntame cómo pasó sin dar opción a llegar al final que sus creadores habían previsto: "hay una parte del público que ha entendido que 'Cuéntame' es una parte de mi vida, pero no mi todo", afirma Ricardo, que en estos momentos tiene tan solo 29 años.

El principal motivo por el que prefirió no continuar en la ficción es evitar el encasillamiento que ya empezaba a padecer: "mi trabajo pasa por intentar seleccionar muy bien mis pasos post 'Cuéntame' para que la gente sea capaz de verme en otros papeles y en otros registros. Hay un momento en el que me digo ¡espera! ¿La gente sólo me va a ver como este personaje?".

La primera persona que se enteró de su decisión fue su madre, y por supuesto que le apoyó; lo mismo hicieron sus amigos y compañeros de profesión: "si no me llegan a creer podría haber acabado siendo esclavo de Carlitos".

Eso sí, ¿regresará a la última temporada que ya está en marcha? Si bien no lo ha confirmado, lo ha dejado caer: "sí, ellos están escribiendo para cerrar la serie. Yo creo que todo lo que bien empieza, bien acaba. Que así sea".