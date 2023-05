La razón por la que Enrique Ponce y Ana Soria se sentaron en El Hormiguero

La pareja más buscada por fin hablará públicamente en televisión Hablarán acerca de la faceta de Enrique Ponce como influencer

Desde que se confirmó la relación entre Enrique Ponce y Ana Soria, la pareja se situó en el foco mediático. Todos los medios de comunicación querían hablar de ellos, pero ninguno de los dos se prestaba a entrevistas ni exclusivas.

Menos mal que ha llegado El Hormiguero para conseguir la aparición más esperada: Ponce y Soria se sientan en el plató de Antena 3 próximamente y ya sabemos cuál ha sido el motivo.

La razón tras la visita de Enrique Ponce y Ana Soria a El Hormiguero

El Español confirma que las negociaciones entre El Hormiguero y la pareja no han sido nada sencillas: a pesar de que Enrique Ponce y Pablo Motos son buenos amigos, han tenido que transcurrir varios meses para firmar esta entrevista que a buen seguro se convertirá en una de las más vistas de la temporada.

Eso sí, ambos han impuesto una condición ineludible: Pablo Motos no podrá hablar en ningún momento de Paloma Cuevas, ex mujer del torero. Es decir, no se hará mención al tema más interesante acerca del diestro, y en su lugar, se hablará de su faceta como influencer y de los viajes que ha hecho a Chivas con motivo de su profesión.

Era evidente que El Hormiguero no indagaría demasiado en la polémica ruptura entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce, pero sorprende este veto siendo el máximo atractivo informativo de la pareja en estos momentos.