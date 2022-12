La razón del derrumbe de Ana María Aldón en el plató de Fiesta

"Lo siento si no he estado a la altura como madre" Su hija concedió una dura entrevista a la revista Lecturas

La travesía televisiva de Ana María Aldón está formada por muy pocos momentos alegres, y muchas tardes y noches protagonizadas por las lágrimas y el desconsuelo. Un ejemplo fue lo ocurrido este domingo 4 de diciembre en el plató de Fiesta, programa presentado por Emma García en el que tanto Ana María como el resto de colaboradores comentaron la dura entrevista que la hija de esta, Gema Aldón, concedió a la revista Lecturas.

La joven aseguró que su madre, "cada vez que me mira, le recuerdo a mi padre. Nunca se lo he dicho". Al escuchar estas palabras, Ana María Aldón se rompió en directo en el plató de Fiesta, confirmando que hasta ahora no había leído la entrevista por no tener la fuerza suficiente.

"Me quedé sola, con 17 años, con una niña en sus brazos mientras mis amigas hacían cosas de su edad. Tuve que salir adelante y lo hice lo mejor que pude y supe. Ella ahora es madre y sabrá que yo hice lo mismo que ella, pero yo me aparté y ella siguió con la relación tóxica, quizás porque no quería que su hija se criara sin padre", justificó Ana María Aldón, hablando de esta forma por primera vez acerca de la dura maternidad por la que pasó al tener a su hija Gema.