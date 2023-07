La sorprendente razón por la que Anne Igartiburu aceptó participar en 'Tu cara me suena 10'

La televisiva sorprendió en Antena 3

Anne Igartiburu fue una de las mayores sorpresas de los fichajes de 'Tu cara me suena 10'. Sorprendió que un perfil de periodista y presentadora tan tradicional como el suyo formara parte de la décima edición del concurso de Antena 3, un formato en el que prima el entretenimiento y las risas por encima de todo. Ahora, en plena final del formato, el rostro más conocido de La 1 explica por qué aceptó participar.

"Acepté participar en 'Tu cara me suena' porque me parecía una muy buena forma de hacer algo nuevo. Estoy en un momento en el que quiero indagar en nuevas cosas y creo que era un buen momento para divertirme", asegura Anne Igartiburu con una sonrisa de oreja a oreja, añadiendo que la primera gala del concurso fue un "salto al vacío".

Por esta razón, y tras 16 galas, Anne cree que se ha puesto al límite y ha salido de su zona de confort, algo que le ha valido para aprender valiosas enseñanzas que aplicará a su día a día, tanto a título personal como en lo profesional:

"He aprendido a templar los nervios, a que no tengo que controlarlo todo y a que puedo hacer otras cosas, incluso a reírme de mí misma (...) Creo que el programa me ha aportado de disfrutar en un plató pase lo que pase". No obstante, Anne Igartiburu no logró llegar a la final, pero no le ha importado porque lo ha disfrutado.