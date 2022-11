Raven, la soltera de First Dates que no sabe como clasificar a su cita: ¿cayetano o emo?

Raven y Iñaki han tenido una cita que no ha pasado de lo cordial debido a ella Raven, nombre artístico, no ha querido saber nada de su soltero una vez le ha visto

Raven, una joven chica soltera, ha ido a First Dates en busca de un chico que respetara su forma de ser y de vestir. Sin embargo, ella no ha predicado con el ejemplo después de que haya aparecido su cita: Iñaki. Su soltero ha aparecido en el restaurante con camisa y sus collares, y bueno, esto a ella no le ha gustado mucho este aspecto estético. A Raven no le ha gustado Iñaki y ya tenía pensado decirle que no. Pese a esto, ha querido cenar con él.

Iñaki por su parte se ha visto sorprendido por la belleza de Raven, en general le ha molado todo su rollazo. Pero no ha sido correspondido. A cámara Raven se ha preguntado para sí que no sabía si su cita era un cayetano o un emo. Ambos han estado hablando de cómo les gustan las parejas. Raven decía que necesita su espacio y que a veces necesita estar sola sin hablar. Por su parte él era más cariñoso y le encantaba compartir con su pareja cuando la ha tenido.

Cuando ha llegado la decisión final, Iñaki tenía pocas esperanzas en repetir cita con Raven, y así ha sido. Ella le ha dado un no rotundo, así que el cayetano-emo, según ella, tendrá que volverse a casa con unas buenas calabazas.